Общество

В вузах и колледжах может появиться новый предмет

Общероссийский народный фронт предложил включить в программы высшего и среднего образования дисциплину «Операционная эффективность», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Известия».

В рамках нового предмета предлагается изучать системы менеджмента качества и бережливого производства, управление процессами и цифровыми данными, а также основы культуры постоянного совершенствования.

В ОНФ считают, что новая дисциплина должна носить обязательный характер практически для всех студентов.

По данным издания, Минэкономразвития поддержало инициативу, однако сочло необходимым обсудить проект с представителями ведущих вузов, ОНФ и подведомственной академии в рамках рабочей группы.