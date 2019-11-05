Общество

Депутат предложил способ борьбы с мошенническими розыгрышами призов в соцсетях

Мошенников, незаконно использующих фото знаменитостей для проведения поддельных розыгрышей призов, нужно заставлять выплачивать обещанные выигрыши в двойном размере, считает депутат Госдумы Борис Чернышов. Такое предложение он направил главе Роскомнадзора Александру Жарову, сообщает РИА «Новости».

В соцсетях появилось огромное количество мошенников, которые рекламируют от имени популярных людей товары, устраивают поддельные лотереи, рассказал Чернышов. Прикрываясь именем звезды, мошенники в Instagram и Facebook предлагают принять участие в конкурсах или рекламных акциях, и многие пользователи идут на это.

«В связи с этим предлагаю в случае поимки нарушителей, обманывающих наших граждан подобным образом, заставлять их выплачивать те суммы, которые они обещали людям, в двойном размере», - говорится в письме парламентария.

Борис Чернышов напомнил, что изображение любого гражданина является особым личным нематериальным правом, и согласно статье 152.1 Гражданского кодекса, использование изображения любого человека допускается лишь в случае государственного, общественного или иного интереса, или когда изображение было получено при съемке публичного мероприятия, или когда человек позирует за плату. Однако, показывает практика, в большинстве случаев рекламщики, используя фото знаменитостей, не ставят тех в известность, подчеркнул депутат.