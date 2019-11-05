Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Верой Емельяновой

Слушайте в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) новый выпуск программы «Дом Советов». Гость студии - первый заместитель губернатора Вера Емельянова.
Темой разговора станут реализация национальных проектов в Псковской области, острые проблемы регионального здравоохранения, системы социального обеспечения населения. Вера Емельянова поделится планами региональной администрации по строительству новых школ, детских садов.
Также главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков обсудит с Верой Емельяновой вопросы музеефикации объектов культурного наследия Пскова и другие актуальные темы жизни области.
Задать вопрос гостье студии можно по телефону 56-73-72.
Трансляция завершена.