Общество

Google повысил фильтрацию запрещенного в России контента до 80%

Американская корпорация Google повысила фильтрацию контента, запрещенного в России до 80%. Об этом 6 ноября заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, пишут «Известия».

Как передает ТАСС, Жаров отметил положительную динамику этого показателя и подчеркнул, что ведомство находится в контакте с компанией. Он выразил надежду на то, что эта цифра будет приближаться к 100%.

«Если нет, будем вынуждены снова прибегнуть к штрафам. Надеюсь, этого не произойдет», - добавил Жаров.

В июле 2019 года Роскомнадзор назначил американской компании штраф в размере 700 тыс. рублей за невыполнение требований ведомства по удалению из поисковой выдачи ссылок на сайты с запрещенной в России информацией.

До октября 2018 года все интернет-поисковики, работающие в России, должны были подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных сайтов (Единый реестр запрещенной информации), и удалять эти страницы из поисковой выдачи. Google этого не сделала, в ноябре того же года в отношении компании возбудили административное дело.