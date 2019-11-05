Общество

Погибших в ДТП под Псковом родителей трех сестер похоронят 7 ноября

Похороны Глеба и Марии Долженко, погибших в ДТП в Псковском районе 3 ноября, состоятся 7 ноября. Об этом сообщают в соцсетях родственники супружеской пары, пишет «Московский Комсомолец». Отпевание пройдет в церкви Богоявления Господня с Запсковья (ул. Герцена, 7) в 10.00. Глеб и Мария будут похоронены на кладбище в Крестах.

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Напомним, 3 ноября, около 11.40 в Псковском районе на трассе Псков - Санкт-Петербург произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель Hyundai, мужчина 1977 года рождения, выехал на встречную полосу движения для совершения обгона, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF под управлением мужчины 1964 года рождения.

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В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажирка погибли. Трое детей-пассажиров доставлены в больницу. Девочка 8 лет находится в тяжелом состоянии.