Общество

Названа средняя сумма оставляемых россиянами чаевых

Россияне в среднем оставляют «на чай» 7,5% от суммы чека в кафе и ресторанах всех ценовых сегментов. Об этом говорится в аналитических материалах Сбербанка и Foodtech-платформы SberFood, пишут «Известия».

«Анализ транзакций в регионах присутствия SberFood с марта по сентябрь 2019 года включительно показал, что в среднем клиенты кафе и ресторанов всех ценовых сегментов оставляли на чай сумму в размере 7,5% от счета», — цитирует текст исследования «РИА Новости».

Отмечается, что за семь месяцев текущего года 40,3% пользователей SberFood, благодаря которой можно оставить чаевые безналично, оставляли на чай в среднем 88,5 рубля. При этом часть посетителей ресторанов не пользовались сервисом платежей либо оставляли на чай наличными.