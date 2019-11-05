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Общество

Пикантную мясную новинку от «Деревни Соловьи» уже можно приобрести в сети фирменных магазинов

06.11.2019 13:03|ПсковКомментариев: 0

Мясная новинка от «Деревни Соловьи» - грудинка пикантная горячего копчения - спасет от холодов и напомнит настоящий вкус домашнего копчения.

Грудинка - прекрасный продукт для закуски, бутербродов или горячих блюд. Приобретая такую грудинку, о колбасах можно на некоторое время забыть: она прекрасно хранится в холодильнике в течение 2-3 недель. Хотя может и дольше, но за это время она просто съедается.

Диетологи рекомендуют без опасения за фигуру есть сало в холодное время года.

Помимо того, что сало имеет приятный вкус, оно еще и очень полезно. Во-первых, сало жирное, а значит с его помощью можно будет обеспечить организму ту самую защиту от холода. Во-вторых, сало содержит в себе множество витаминов, питательных веществ и микроэлементов, а также является отличным источником энергии. В частности, благодаря наличию железа улучшается состав крови, а также активируется процесс кроветворения. В состав свиной грудинки входят витамины группы В, которые необходимы для мышечной ткани, а также они нормализуют деятельность нервной системы.

Свиная грудинка содержит в себе калий, необходимый для нормальной деятельности сердечнососудистой системы. Благодаря наличию фосфора и кальция происходит укрепление и восстановление костной ткани. Также эти минералы улучшают состояние волос, ногтей и зубов.

Новинка от местного производителя уже поступила в продажу во все магазины сети!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Теги: #деревня соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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