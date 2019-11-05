Общество

РЖД продолжает восстанавливать график движения поездов на полигоне ОЖД

Октябрьская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») продолжает восстанавливать движение пригородных поездов и поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба филиала.

«В настоящее время отправление поездов с начальных станций осуществляется по графику, по-прежнему возможны задержки в пути следования», - говорится в сообщении.

Сотрудники Октябрьской железной дороги продолжают работы по ликвидации последствий непогоды. С вечера 5 ноября на территории ряда регионов пролегания ОЖД наблюдались неблагоприятные погодные явления (выпадение мокрого снега с дождем), в результате которых на некоторых участках железной дороги (в районе станций Павлово-на-Неве, Гатчина и перегоне Колпино - Тосно) происходило обледенение контактного провода и токоприемников подвижного состава.

В связи с этим поезда дальнего следования и пригородного сообщения двигались со значительным отставанием от графика на направлениях Волховстрой - Бабаево, Гатчина - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - Тосно.

Из-за непогоды с отставанием от графика на час и более следовали следующие поезда дальнего следования N9 Архангельск - Санкт-Петербург; N74 Санкт-Петербург - Тюмень; N124 Санкт-Петербург - Киров; N72 Санкт-Петербург - Екатеринбург; N15 Мурманск - Москва, N806 Санкт-Петербург - Петрозаводск; N820 Псков - Петрозаводск; N456 Санкт-Петербург - Архангельск; N65 Мурманск - Минск - задержка около четырех часов; N812 Псков - Санкт-Петербург.