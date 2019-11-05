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Николай Рассадин: Если в местной медицине есть успехи, то это вопреки, а не благодаря

Если в псковской медицине есть успехи, то это вопреки, а не благодаря. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал активный участник общественно-политической жизни региона, «поэт и правдоруб», директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

Тема медицины в эфире была затронута в контексте обсуждения новости о том, что псковские медики провели операцию мирового уровня - лапароскопическую резекцию поджелудочной железы и селезенки. «Я уверен, что это все благодаря самим врачам. Тем людям, которые давали клятву Гиппократа, они, всеми имеющимися способами, стараются помогать людям», - заявил Николай Рассадин.

Он также вспомнил о том, что, например, в областной больнице на протяжении какого-то времени было закрыто одно из отделений. «Там были какие-то санитарные причины, но людям то что делать? Их просто не принимали», - рассказал Николай Рассадин.

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Он отметил, что проблемы с медициной есть не только в Псковской области, такая же ситуация, по его мнению, складывается по всей стране. «Экономический курс правительства убивает страну, а не развивает ее. Может быть, наступил тот критический момент, когда будет предложена новая реформа здравоохранения. Чиновники попытаются его вывести на другой уровень. Что из этого получится, я даже думать не хочу, с каждой новой реформой экономика падает и падает», - заключил Николай Рассадин.