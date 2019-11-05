Общество

Николай Рассадин: Увеличение времени продажи алкоголя в Псковской области на час - это полумера

Увеличение времени продажи алкоголя в Псковской области на час утром и на час вечером является полумерой. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал активный участник общественно-политической жизни региона, «поэт и правдоруб», директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

«Это решение напоминает полумеру. Это как, когда нужно лечить кардинально, а мажут лоб зеленкой. Я бы хотел, чтобы мы поместились в рамки федерального закона, тогда, возможно что-то начнет меняться», - заявил Николай Рассадин.

Смотрите также Михаил Ведерников подписал постановление об увеличении времени продажи алкоголя в Псковской области

«Конечно, в целом, увеличение времени продажи алкоголя должно положительно повлиять на ситуацию. Самое главное, что людям будет доступен качественный и безопасный алкоголь», - рассказал он. Николай Рассадин напомнил, что в последнее время появляется очень много новостей о том, что правоохранительные органы постоянно изымают «паленый» алкоголь, который может принести большой вред здоровью тех, кто его употребляет.