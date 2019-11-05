Общество

Вера Емельянова: Национальные проекты - это шанс решить накопившиеся за долгие годы проблемы

Национальные проекты - это не просто новые возможности, но и шанс решения проблем, которые накапливались годами. Об этом сегодня, 6 ноября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

По ее словам, нынешние национальные проекты дают новый взгляд на развитие страны и Псковской области в частности. Гость студии отметила, что у региона появился шанс изменить жизнь к лучшему.

«Мы находимся не только на переломе тысячелетия, но и на переломе сознания», - заявила она.

Также Вера Емельянова отметила, что ресурсы, выделяемые в рамках нацпроектов, должны использоваться правильно и эффективно.

Она отметила, что в настоящее время на территории области реализуются 12 нацпроектов.

«Демография, здравоохранение и образование являются ключевыми», - подчеркнула Вера Емельянова.