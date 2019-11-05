Общество

Демографическая проблема остается самой сложной для Псковского региона на протяжении десятилетий - Вера Емельянова

Демографическая проблема остается самой сложной для Псковского региона на протяжении десятилетий. Об этом сегодня, 6 ноября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Депопуляция региона происходит много лет подряд», - отметила Вера Емельянова и подчеркнула, что на сегодня день в Псковской области фиксируется отрицательная депопуляция.

Вице-губернатор сообщила, что в соответствии со статистическими показателями, смертность превышает рождаемость в два раза.

Но есть и положительные моменты в демографической ситуации в регионе. Так, Вера Емельянова подчеркнула, что за последние годы в Псковской области практически в два раза уменьшилась естественная убыль населения.

Вице-губернатор считает, что в течение 5, 6 лет при реализации комплексных мер Псковская область может выйти в нулевую позицию и начать прирост населения, что является глобальной задачей.

Несмотря на сложный демографический статус Псковская область преодолела рубеж по продолжительности жизни в 70+ лет, сообщила Вера Емельянова.

Еще одна цель в демографической сфере, стоящая перед областью, к 2024 году повысить уровень продолжительности жизни населения.

«Каждый год нужно заниматься снижением смертности населения и повышением рождаемости», - заявила вице-губернатор.