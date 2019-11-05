Общество

Специалист областного центра народного творчества удостоен премии Луначарского

Премия Анатолия Луначарского за 2019 год в номинации «Работник фольклорного, этнографического, научно-исследовательского центра по изучению народной культуры» вручена специалисту по обеспечению работы аудиостудии, сервера информационно-методического отдела Псковского областного центра народного творчества Анатолию Чиликину, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Лауреатами Премии стали лучшие работники культуры из Белгородской, Курской, Московской, Псковской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей, Чеченской Республики, Чувашской Республики и Чукотского автономного округа. Торжественная церемония вручения Премии пройдет в рамках 8-го Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Анатолий Чиликин трудится в Центре народного творчества с 2000 года. На протяжении многих лет он осуществляет звукотехническое обеспечение таких региональных культурных проектов как Дни Воинской Славы, Всероссийский фестиваль юных исполнителей народной песни «У Лукоморья», областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой, патриотическая акция «Воинский подвиг глазами детей» и другие.

Специалист осуществляет оцифровку уникального звукового материала, записанного в многолетних фольклорно-этнографических экспедициях по Псковской области специалистами Центра народного творчества и Ленинградской консерватории. Им оцифровано более 700 обрядовых и календарных песен, что позволило не только сохранить культурное наследие, но и сделать его доступным для современного слушателя. Анатолию Чиликину принадлежит авторство в создании программного обеспечения и технической поддержки многих мультимедийных проектов. Кроме того, при участии специалиста проводится обучение специалистов культурно-досуговых учреждений звукорежиссуре массовых зрелищных мероприятий, компьютерным технологиям, а также навыкам применения программ по цифровой обработке звука.

Напомним, премия Луначарского была учреждена дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2015 году. Вручение премии поддержано министерством культуры Российской Федерации. Премия присуждается работникам культуры, не являющимся представителями творческих профессий, деятельность которых внесла значительный вклад в развитие культуры и искусства. Ежегодно вручается не более 10 премий. Анатолий Луначарский - русский революционер, первый нарком просвещения РСФСР, советский государственный деятель, писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед.