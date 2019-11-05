Здравоохранение является одним из болезненных направлений социального развития региона - Вера Емельянова

Здравоохранение является одним из болезненных направлений социального развития региона. Об этом сегодня, 6 ноября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
По ее словам, доступность и качество первичной медико-санитарной помощи является ключевым вопросом здравоохранения.
«Именно на этом уровне все должно быть качественно», - считает вице-губернатор.
Вера Емельянова также отметила, что Псковская область на протяжении многих лет испытывает дефицит кадров.
«Меры, принимаемые в регионе, сегодня не достаточны и не конкурентоспособны, чтобы привлекать специалистов», - подчеркнула она.
Вера Емельянова обратила внимание на то, что губернатором сфере здравоохранения уделяется особое внимание и предпринимаются различные меры поддержки медицинских кадров - подъемные для врачей и фельдшеров, обеспечение жильем.
В настоящий момент Псковская область активно сотрудничает с медицинскими университетами Санкт-Петербурга, Москвы и Смоленска.