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Общество

Здравоохранение является одним из болезненных направлений социального развития региона - Вера Емельянова

06.11.2019 17:14|ПсковКомментариев: 1

Здравоохранение является одним из болезненных направлений социального развития региона. Об этом сегодня, 6 ноября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

По ее словам, доступность и качество первичной медико-санитарной помощи является ключевым вопросом здравоохранения.

«Именно на этом уровне все должно быть качественно», - считает вице-губернатор.

Вера Емельянова также отметила, что Псковская область на протяжении многих лет испытывает дефицит кадров.

«Меры, принимаемые в регионе, сегодня не достаточны и не конкурентоспособны, чтобы привлекать специалистов», - подчеркнула она.

Вера Емельянова обратила внимание на то, что губернатором сфере здравоохранения уделяется особое внимание и предпринимаются различные меры поддержки медицинских кадров - подъемные для врачей и фельдшеров, обеспечение жильем.

В настоящий момент Псковская область активно сотрудничает с медицинскими университетами Санкт-Петербурга, Москвы и Смоленска.

Источник: Псковская Лента Новостей
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