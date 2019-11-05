Общество

С начала года более 12 тысяч жителей Псковской области зарегистрировались на портале госуслуг в клиентских службах ПФР

Во всех клиентских службах ПФР области можно пройти регистрацию на портале госуслуг, создать, подтвердить или восстановить (в случае утери) свою учетную запись пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Она необходима для того, чтобы получить доступ ко всем электронным сервисам портала госуслуг.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР по Псковской области, с начала года такой возможностью воспользовались 22360 человек. Из них услуги по регистрации учетной записи в ЕСИА получили 12065 человек, подтвердили или восстановили учетную запись – 10128 человек, 167 человек удалили учетную запись.

Напомним, логин и пароль, указанные при регистрации на портале госуслуг, используются также для получения электронных услуг на официальном сайте Пенсионного фонда России в разделе «Электронные услуги», в личном кабинете гражданина.

В нем можно подать электронное заявление на назначение пенсии или ежемесячной денежной выплаты, выбрать способ доставки пенсии, получить информацию обо всех установленных выплатах, а также заказать соответствующие справки. Мамы с детьми, не выходя из дома, могут подать заявление на выдачу сертификата на материнский семейный капитал, распоряжение его средствами, а также узнать об остатке средств.

Важная функция личного кабинета гражданина - возможность проверить правильность и своевременность уплаты работодателем взносов на обязательное пенсионное страхование. Для этого необходимо заказать электронную выписку из своего индивидуального лицевого счёта. Сведения, содержащиеся в ней, их полнота и достоверность в дальнейшем будут необходимы при назначении страховой пенсии.

Электронные сервисы ПФР постоянно модернизируются и пополняются новыми разделами, поэтому регистрация на портале государственных услуг позволяет экономить время и получать всё больше их дистанционно.