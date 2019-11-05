Общество

Количество лекарственных препаратов в Псковской области достаточно для обеспечения льготников

Вопрос с лекарственным обеспечением льготников находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом сегодня, 6 ноября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

По ее словам, в настоящее время идет интенсивная работа, связанная с вопросом обеспечения льготных категорий граждан лекарствами, еженедельно губернатору представляется отчет о данной ситуации.

Также Вера Емельянова сообщила, что по данному вопросу в ее приемную за последний месяц не поступало каких-либо жалоб.

«Эта тема выздоравливает, и, я надеюсь, что рецидивов не будет», - заявила вице-губернатор.

Вера Емельянова напомнила, что на сегодняшний день в регионе около 14 тысяч федеральных и 60 региональных льготников.

На данные цели Псковская область получила в этом году около 780 млн рублей. По словам Веры Емельяновой, данная сумма в 2 раза увеличилась за последние 5 лет.

«Количество льготников растет и рецепт дорожает», - заявила вице-губернатор и добавила, что на отстроченных рецептах сейчас находится 21 федеральный и 17 региональных рецептов.

В то же время остаток лекарственных препаратов на складах достаточный для обеспечения нуждающихся граждан примерно на 3 месяца вперед.