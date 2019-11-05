Общество

Вера Емельянова: Туберкулезный диспансер - наша головная боль

Туберкулезный диспансер - наша головная боль, заявила сегодня, 6 ноября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она подчеркнула, что диспансер требует серьезных финансовых вложений.

«Мы направили в Министерство здравоохранения заявку на реконструкцию данного объекта. Мы будем добиваться решения данного вопроса с использованием федерального бюджета за счет федеральной адресной инвестиционной программы», - заявила Вера Емельянова.

По ее словам, реконструкцию диспансера невозможно реализовать только за счет средств регионального бюджета. Уже проведены переговоры на всех уровнях, готовятся предложения.

Вера Емельянова выразила надежду, что в ближайшее время вопрос разрешится.