Общество

Около 600 пожилых псковичей прошли переобучение в рамках проекта «Старшее поколение»

В Псковской области высокий процент людей старшего поколения. Региональные власти реализуют ряд мероприятий, направленных на поддержку данной категории. Об этом сегодня, 6 ноября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

В рамках национального проекта действуют пять конкретных проектов, которые осуществляются на территории региона.

Во-первых, это организация системы долговременного ухода. «Мы понимаем, что должна быть современная система ухода за пожилыми гражданами», - отметила вице-губернатор. Псковская область включилась в данный проект, в настоящий момент он реализуется в Великолукском и Локнянском интернатах. На будущий год планируется расширить спектр интернатов.

Важным направлением в проекте «Старшее поколение» является организация профобучения пожилых людей. В рамках нацпроекта такой категории представляется возможность за государственные средства получить дополнительное образование.

«В этом году довольно активно включились граждане в эту программу, около 600 человек прошли переобучение», - пояснила Вера Емельянова и добавила, что в следующем году планируется удвоить показатели.

Также в регионе действует программа бесплатной вакцинации для лиц старшего возраста. В этом году в рамках данной программы около 2000 человек уже привиты.

Что касается социального городка, Вера Емельянова сообщила, что благодаря обращению губернатора в Министерство труда и социальной защиты, в 2020 году область получает средства на завершение строительства объектов, и в течение 2 лет необходимо будет закончить строительную часть, приобрести оборудование, предоставить площади для расселения пожилых граждан.