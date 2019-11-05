Общество

Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» провели экологическую акцию по зарыблению водоема

Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» провели ежегодную экологическую акцию по зарыблению водоема. Тысяча мальков судака выпущена в водохранилище на реке Шелонь Дедовичского района. Мероприятие проведено для восполнения биологических ресурсов водохранилища, вода которого используется в технологическом процессе электростанции, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале ПАО «ОГК-2» – Псковской ГРЭС.

«Одним из важных направлений экологической программы станции является охрана водных объектов, – отметил директор Псковской ГРЭС Евгений Голубев. – Пользование природными ресурсами происходит под четким контролем научно-исследовательских институтов. Мы ведем постоянный мониторинг водохранилища, что позволяет поддерживать в норме его химические и микробиологические показатели».

Помимо восполнения рыбных запасов, акция по зарыблению водоема направлена на популяризацию экологии и бережного отношения к природе.

Водохранилище Псковской ГРЭС на реке Шелонь входит в перечень крупнейших водных объектов Псковской области с объемом воды 91,5 млн. м3. Его протяженность составляет 41 км, средняя ширина 200 м.

Псковская ГРЭС – тепловая электростанция, входящая в Объединённую энергетическую систему Северо-Запада. В составе основного оборудования станции 2 энергоблока. Установленная электрическая мощность Псковской ГРЭС 440 МВт, установленная тепловая мощность – 91 Гкал/ч.