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Плазменная резка металла: преимущества в сравнении с аналогами

Резать металл, как черный, так и цветной, необходимо почти во всех сферах, где он применяется - от строительства промышленных объектов до производства декоративных и ювелирных изделий.

Это процесс, требующий соблюдения строгих правил безопасности и обязательного участия квалифицированного специалиста. Независимо от используемых технологий и оборудования. Особенно, если в ходе резки используются активные газы и кислород.

Какие методы распространены

Существует несколько распространенных видов резки металла, которые отличаются скоростью, толщиной и точностью, качеством краев и траекторией реза. Не будет брать в расчет механические, станочные способы. Рассмотрим термические бесконтактные методы.

Это известная еще с позапрошлого века газокислородная методика, более современная резка лазером или даже водой с добавлением абразива, которые подаются под огромным давлением (несколько тысяч атмосфер). На особом месте стоит технология, в которой главную роль играет плазма.

Плазменная резка

Плазменная резка – это высокотехнологичный процесс, в основе которого лежит газ, разогретый до крайне высоких температур электрической дугой, который подается на точку реза под давлением несколько атмосфер. Тип газа и параметры процесса зависят, в первую очередь, от «цвета» металла и физических свойств заготовки.

Почитать подробнее о резке металлов с помощью плазмы вы можете на странице: plazma-spb.ru/plazmennaja-rezka. Мы остановимся на основных преимуществах технологии, если сравнивать ее с промышленными аналогами.

Скорость обработки. Целесообразность и рентабельность плазменной резки объясняется не только ее финансовой доступностью, но и скоростью процесса. По этому показателю она превышает лазерную технологию в 4 раза, а резку водой - в 7-8 раз.

Локализация резки. Так как плазма воздействует на заготовку точечно, она остается защищенной от масштабного теплого воздействия с возможной деформацией. Точность и чистота реза также позволяют делать изделия сложной формы 1 класса точности, без азотирования на срезе.

Универсальность методики, а также возможность поставить ее «на поток», запустив серийное производство изделий, делают плазменную резку экономически выгодной во многих случаях, когда резать лазером или абразивами либо слишком долго, либо дорого.

Работа с плазмой требует особой подготовки и квалификации специалистов, а также соблюдения строгих правил техник безопасности. Однако если сравнивать ее с кислородной резкой, она считается относительно безопаснее. В любом случае рекомендуем обратиться за услугами плазменной резки в профильные сертифицированные организации.