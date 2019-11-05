Общество

На дне Чудского озера зафиксирована аномалия

Специалисты Центра морских комплексных исследований Петербургского госуниверситета во время исследования Чудского озера обнаружили на его дне магнитную аномалию, сообщает телеканал «Звезда». Специалисты раскрыли предварительные итоги экспедиции. Благодаря этим данным, утверждают они, может измениться привычное представление о Ледовом побоище.

«Мы видели, возможно, остатки рукотворной кладки, бывшие строения, которые были, когда здесь был берег, и затопленные предметы - куски дерева, камня», - рассказала ведущий научный сотрудник Центра морских комплексных исследований СПБГУ Варвара Иванова.

Со времен Александра Невского береговая линия Чудского озера основательно изменилась: уровень воды поднялся на несколько метров. Откуда пришли к нам с мечом, и где именно от этого оружия погибли немецкие крестоносцы, историки спорят до сих пор. В летописях о Ледовом побоище упоминается Вороний камень. Неслучайно основные исследования проходят на Вороньем острове.

По руслу реки Желча войско Александра Невского вышло на битву с Тевтонским орденом, но это лишь одна из версий. Шестьдесят лет назад под руководством советского военного историка генерал-майора Георгия Караева здесь прошла первая научная экспедиция по определению места Ледового побоища. Повторное исследование с применением уже современных технологий было организовано Российским военно-историческим обществом. Главным итогом масштабных работ станет открытие музея на берегу озера.

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«Мы можем предположить, что, если воины были на льду и провалились под лед, то там должны были остаться доспехи. И даже если они окислились и подразложились - это будет положительный фон, магнитная аномалия», - объяснил специалист Центра морских комплексных исследований СПБГУ Илья Левин.

Специалистам удалось зафиксировать аномалии с помощью магнитометра. Это значит, что на дне могут быть металлические предметы, но какие - станет известно лишь после расшифровки данных. Уже в следующем году ко второму этапу экспедиции присоединятся водолазы.