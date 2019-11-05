Общество

В Краеведческом музее города Великие Луки показали киноверсию спектакля по книге Мединского

В Краеведческом музее города Великие Луки 6 ноября посетителям показали киноверсию спектакля «Смута». Просмотр прошел в рамках Международного проекта «Территория Победы», который инициирован московским Музеем Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Информационного центра» ФГБУК «Музей Победы».

Спектакль «Смута» по книге Владимира Мединского «Стена» в Академическом Малом театре России поставил один из лучших театральных режиссеров, народный артист России Владимир Бейлис. Со дня премьеры спектакля 10 мая 2018 года его посмотрели десятки тысяч зрителей из разных городов России. У Малого театра большой опыт создания исторических спектаклей, но в этой постановке легендарный театр впервые использовал видеопроекции. Спектакль «Смута» рассказывает об одном из самых загадочных и сложных моментов российской истории, когда из-за внутренних раздоров наша империя была на краю гибели.

Зрители увидели постановку в рамках спецпроекта «Театральная палитра», учрежденного благотворительным фондом «Мир и Гармония».

Международный проект «Территория Победы» инициирован Музеем Победы и направлен на создание единого информационного пространства по военной истории ХХ века. Он охватил всю страну, объединив более 200 региональных и муниципальных, частных и школьных музеев, связанных с темой Великой Отечественной войны.