Общество

В Молодежном центре стартовала школа волонтера детского фестиваля «Кукарача»

В Псковском городском молодежном центре прошли первые встречи волонтёров, которые будут помогать в организации фестиваля для детей из детских домов и интернатных учреждений города Пскова и Псковской области «Какарача».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служб ПГМЦ, 5 ноября, руководитель духовно-нравственного направления Молодёжного центра, член Союза Краеведов России Андрей Таскаев рассказал будущим волонтерам об истории города и его достопримечательностях. Полученные знания волонтеры смогут применить на фестивале, поскольку им необходимо будет сопровождать участников, показывать им Псков и рассказывать о нем.

Следующая встреча волонтеров состоится 14 ноября. Заместитель директора Молодежного центра Олеся Назарой проведет для ребят тренинг на командообразование.

Напомним, организатором мероприятия выступает РОО «Псковский молодежный центр» при поддержке МБУ «Псковский городской молодежный центр», комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, комитета по социальной защите населения Псковской области, государственного управления образования Псковской области. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.