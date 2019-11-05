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Депутат-аграрий Андрей Козлов рассказал, почему в Псковской области не могут победить борщевик

Предусмотренный региональной программой по борьбе с борщевиком Сосновского процент софинансирования (половину средств выделяет область, половину местный бюджет) для муниципалитетов слишком высокий, поэтому выделяемые средства осваиваются плохо. Такое мнение озвучил председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Комментируя итоги межведомственного совещания под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой, на котором обсуждались меры по борьбе с ядовитым сорняком на территории региона, депутат отметил, что в вопросах эффективной методики по искоренению борщевика не существует единого мнения.

«Победить борщевик на полях нашего хозяйства нам удалось только механической обработкой земель и регулярным скашиванием, - рассказал Андрей Козлов. - Но вопрос, кто будет выполнять эти работы на территории области. На сегодня нет нормальной подрядной организации. Сельхозтоваропроизводители могли бы заниматься этим, но в сроки, когда нужно бороться с борщевиком, у аграриев либо посевная, либо кормозаготовка, либо уборочная. У волостей нет техники и средств. Есть организации, которые могли бы опрыскивать борщевик химикатами, но это не приносит должного эффекта».

Андрей Козлов напомнил, что в 2015 году борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры и был внесен в отраслевой классификатор сорных растений, что позволило накладывать штрафные санкции на собственников земель, заросших этим опасным растением.

«На совещании была озвучена последняя статистика - больше 20 тысяч гектаров земли на территории нашей области заросли борщевиком Сосновского и только 1,5 % из них были обработаны, - рассказал депутат. - Из пяти миллионов рублей, предусмотренных в областном бюджете на борьбу с борщевиком, муниципалитетами истрачено чуть более одного миллиона».

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Как отметил депутат, причин такого низкого процента освоения средств несколько. В ряде районов работы все-таки были проведены, но, в основном, по незнанию органы местного самоуправления даже не заявились на получение средств из областного бюджета.

Кроме того, на совещании главы районов признали, что предусмотренный региональной программой процент софинансирования (половину средств выделяет область, половину местный бюджет), для муниципалитетов слишком высокий, и попросили администрацию региона пересмотреть условия программы. Председатель парламентского комитета подчеркнул, что на этапе формирования бюджета эти вопросы особенно актуальны.

По словам парламентария, в ходе дискуссии также поднимался вопрос муниципального земельного контроля. Работа в этом направлении признана неудовлетворительной. «Земля - это средство производства, и она должна работать, - подчеркнул Андрей Козлов. - Есть люди, которые нахватали в свое время земель, но на них не работают, а инвесторы, которых можно привлечь в область, не могут найти свободных участков».

Наладить эффективный земельный контроль муниципалитетам помогут на региональном уровне с участием Россельхознадзора и прокуратуры.

Напомним, что депутатский корпус областного Собрания неоднократно обращался к проблеме борьбы с борщевиком Сосновского. Региональные законодатели предлагали разработать и принять государственную программу по предотвращению чрезвычайных ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского на территории Российской Федерации.

Кроме того, по инициативе депутатов областного Собрания в 2019 году было увеличено финансирование региональной программы по борьбе с борщевиком Сосновского.