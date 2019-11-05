Общество

Состоялись совместные учения эстонских и псковских пожарных дружин

На территории волостного управления Алутагузе Эстонской республики прошли совместные учения пожарных дружин Россия-Эстония. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Мероприятие проводилось в рамках реализации международного проекта ER126 «Совместные действия по улучшению местных пожарно-спасательных служб для защиты лесов и населенных пунктов в пограничной зоне Эстония-Россия» - «Локализация пожара» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. Администрация Псковского района является ведущим партнером данного проекта.

В мероприятии приняли участие главы сельских поселений вместе с членами добровольных пожарных дружин. Псковский район представляли дружинники из Завеличенской, Карамышевской, Писковичской, Торошинской, Тямшанской и Ядровской волостей. Участниками являлись также представители других партнеров проекта: администрации Гдовского района, администрации Палкинского района, администрации Печорского района и волостного управления Алутагузе.

Члены пожарной дружины волостного управления Алутагузе продемонстрировали существующий алгоритм действий при возникновении возгорания, участники отработали механизм быстрого реагирования в случае поступления сигнала тревоги и показали впечатляющие навыки действий в чрезвычайных ситуациях при тушении пожара. Такой формат совместных учений способствует обмену существующими в добровольных пожарных дружинах техниками пожаротушения и позволяет проработать различные сценарии развития ситуации и найти оптимальные варианты действий, чтобы минимизировать последствия возгораний и обезопасить жизнь людей. В дальнейшем такие совместные учения пройдут на территории каждого из партнеров проекта.