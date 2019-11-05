Общество

На прилавках появился полезный хлеб от Псковского хлебокомбината

Каждый день мы обещаем себе заняться своим здоровьем, набраться сил и энергии, есть только полезные продукты. Некоторые ошибочно считают, что при правильном питании хлеб противопоказан. Но хлеб - очень важная часть рациона, совсем исключать его из пищи не рекомендуют даже диетологи. Выбирая хлеб, важно понимать, как и из чего он сделан.

Одним из важнейших трендов современного хлебопечения является «чистая этикетка». Такая продукция содержит только натуральные ингредиенты, в ней нет красителей, искусственных добавок и консервантов.

Этим летом Псковский хлебокомбинат представил новую ассортиментную линейку хлебов - «Здоровый выбор».

Данные сорта хлеба выполнены в строгом соответствии современным требованиям ЗОЖ:

Не содержат ингредиентов с маркировкой «Е», а также маргарина.

20% муки заменено на овощи и злаки.

Содержат овсяные хлопья, семена льна, кунжута, подсолнечника.

В серию вошли два сорта хлеба - «Фитнес» с сушеной морковью и «Премиум» с тыквой. Эти хлеба получают только положительные отзывы на дегустациях.

Хлеб «Фитнес» – с сушеной морковью, семенами льна, кунжута, подсолнечника.

Хлеб «Премиум» – с овсяными хлопьями, свежей тыквой, тыквенными семечками, семенами льна, кунжута, подсолнечника.

В 2018 году хлеб «Фитнес» вышел в финал конкурса 100 лучших товаров России.

Хлеб «Фитнес» можно приобрести в торговой сети «Магнит», «Перекресток», а также в фирменных магазинах Псковского хлебокомбината на улице Шоссейной, 1, в павильоне 425 на рынке «Нива», магазине «Псковский продукт» на улице Максима Горького, 20/7.