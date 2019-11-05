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Общество

В Новоржевском районе ликвидируют очаг бешенства

06.11.2019 19:33|ПсковКомментариев: 0

В соответствии с подписанным указом губернатора Псковской области государственной ветеринарной службой Новоржевского района проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотического очага заболевания бешенством, который расположен в деревне Хортово. На данный момент экстренные карантинные мероприятия завершены, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Противоэпизоотические меры в плановом режиме принимаются и на территории угрожающей зоны, которая охватывает деревни Жары, Жуково, Жадрицы и Коротели Новоржевской волости муниципального образования, сообщили в Комитете по ветеринарии Псковской области.

На период действия ограничительных мероприятий на территории эпизоотического очага и деревни Хортово в целом запрещено проводить выставки собак и кошек, вывозить их за территорию населенного пункта, осуществлять торговлю домашними животными, вести отлов диких животных (например, для вывоза в зоопарки, расселения в других районах). В угрожаемой зоне также запрещено вести торговлю домашними животными, отлов диких животных и вывозить собак и кошек за пределы зоны. Специалисты ветслужбы проведут разъяснительную работу с населением, а также провакцинируют домашних животных.

Карантин вводится до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина отметила, что на протяжении ряда лет регистрируется все меньше случаев бешенства. Во многом положительную динамику она связала с проведением масштабной вакцинации диких животных. За три года на территории региона разложено более 1,5 млн доз антирабической вакцины, что позволило осуществить иммунизацию диких животных во всех муниципальных районах. В этом году Псковская область получила около 400 тыс доз.

Напомним, что бешенство - инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передается со слюной при укусе больным животным. Вызывает тяжелые необратимые изменения центральной нервной системы и заканчивается летальным исходом.

Источник: Псковская Лента Новостей
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