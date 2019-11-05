Общество

Повышение уровня воды в реке Шелонь ожидается с полуночи до 7 часов утра

Сегодня, 6 ноября, от Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС по Псковской области» поступило предупреждение о неблагоприятном гидрологическом явлении.

7 ноября, в период с 00.00 до 07.00, ожидается повышение уровня воды в реке Шелонь в районе города Порхов до неблагоприятных значений.

ГУ МЧС России по Псковской области призывает при возникновении любой чрезвычайной ситуации срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.