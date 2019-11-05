Общество

Псковскому «Экопрому» и «Мехуборке» грозит штраф в 60 млн рублей

В УФАС по Псковской области закончилось рассмотрение дела в отношении регоператора по обращению с ТКО на территории Псковской области: ООО «Экопром» и двумя участниками торгов - «Мехуборка СПБ» и «Мехуборка КЗН» (одна группа лиц).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, все три компании признаны виновными по п. 1 ч.1 ст. 17 федерального закона «О защите конкуренции», а именно в реализации сговора организатора торгов и участников торгов на транспортировку ТКО на территории Псковской области.

«Несмотря на то, что мы не обязаны доказывать последствия реализации сговора, а достаточно установления факта проведения торгов с существенными нарушениями, мы проанализировали поведение участников и организатора и установили, что сговор позволил установить на территории области завышенный тариф на услугу по вывозу и сбору ТКО», - отметили в псковском УФАС, подчеркнув, что «завышенные суммы аккумулируются не на счете регоператора, не попадают на счета компаниям, которые реально вывозят мусор, а на счетах "Мехуборки СПБ" и "Мехуборки КЗН"». То есть эти суммы не могут быть потрачены на обязательства регоператора перед населением и хозяйствующими субъектами.

«Надеемся, что в торгах, которые вот, вот будут проведены на 2020 год, порядок будет соблюден», - отметила начальник УФАС по Псковской области Ольга Милонаец.

В ведомстве также напомнили, что комитет по тарифам и энергетике Псковской области ранее получил предписание ФАС России, согласно которому также установлен факт установления завышенного тарифа на 2019 год и обязанности установить обоснованный тариф на 2020, за минусом незаконных сумм, включенных в тариф 2019 года. Теперь компаниям грозит штраф в размере около 60 миллионов рублей.