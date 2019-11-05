Общество

Великолучане обеспокоены вырубкой вековых сосен вокруг озер Сенчитское и Чистое

Спасти сосновый бор в Великолукском районе попросила посетительница портала псковского губернатора ведерников.рф. Она рассказала, что «полным ходом» вырубают вековые сосны вокруг озер Сенчитское и Чистое, сообщает «МК в Пскове».

«Озеро Чистое - действительно чистейшее лесное озеро, окруженное одними соснами, сформировавшее свой микроклимат... И после вырубки экология данного места полностью изменится, - сказано в жалобе. - Но, к сожалению, нашей администрации района и лесничеству это в принципе все равно...»

Официальный ответ на обращение дал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов. Он пояснил, что по результатам аукциона участок лесного фонда еще в 2017 году передан в аренду для заготовки древесины ООО «ТрансЛес-Компани». Сейчас, по поручению комитета, представители Великолукского лесничества вникли в суть дела и выяснили, что некоторое время назад арендатор заказал в «Центре защиты леса (ЦЗЛ) Новгородской области» обследование насаждений.

ЦЗЛ является филиалом Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса», основной целью деятельности которого является исполнение лесного законодательства в части полномочий Российской Федерации в области защиты леса и воспроизводства лесов на территории Новгородской и Псковской областей.

По словам Виктора Мусатова, эксперты пересчитали поврежденные в 2017 году ветровалом и буреломом деревья и сделали вывод - необходима сплошная санитарная рубка на площади 0,5 га и выборочная — на площади 8,8 га.

«В настоящее время арендатор лесного участка осуществляет назначенные мероприятия, - пояснил чиновник. - В связи с высоким общественным резонансом проводимых мероприятий комитетом инициировано проведение совместной с ЦЗЛ выездной проверки по разъяснению позиций принятых решений населению».