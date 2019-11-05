Общество

Суд обязал демонтировать забор на берегу озера Успол в Удвятах

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения водоохранного законодательства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что собственником прилегающего к водному объекту земельного участка в границах береговой полосы озера Успол в деревне Удвяты Усвятского района размещено ограждение в виде забора, чем ограничен свободный доступ населения к водному объекту.

В целях устранения выявленных нарушений закона Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой в Невельский районный суд направлено исковое заявление к собственнику земельного участка о демонтаже ограждения в границах береговой полосы озера Успол.

Требования прокурора судом удовлетворены, на собственника возложены соответствующие обязанности.

Решение суда не вступило в законную силу.