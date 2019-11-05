Общество

Псковские профсоюзы приглашают на третий заезд по программе «Солидарность» в декабре

Псковские профсоюзы начали принимать заявки от Псковских областных организаций профсоюзов и профсоюзных организаций СЗФО на участие в третьем групповом заезде по программе «Солидарность», реализуемой на базе санатория «Хилово» в период с 14 по 25 декабря. Участие в 12-дневной программе по специальной стоимости 1 койко/дня в размере 1100 рублей.

Суммарная квота на реализацию данной программы составляет 200 путевок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

В путевку входят проживание, питание, лечение, обязательные обучающие занятия, бесплатное пользование инвентарем проката, культурно-развлекательная программа (дополнительные сеансы бассейна, боулинга, бильярд).

Для группы будет организован трансфер из Пскова в санаторий «Хилово» и обратно стоимостью 400 рублей.

Обращаем внимание, что в рамках программы будут проведены обучающие занятия по выбору для групп, направленные на развитие следующих компетентностей в профессиональной профсоюзной деятельности: компетентность в правовой сфере, компетентность в сфере охраны и безопасности труда, компетентность в сфере экологической безопасности, компетентность в сфере профсоюзной организационной деятельности, компетентность в сфере информационной деятельности, культурно- лингвистическая компетентность, коммуникативная компетентность, социально- психологическая компетентность, конфликтологическая компетентность, эмоционально-волевая компетентность.

Заявки принимаются до 27 ноября 2019 года, полная оплата путевок должна быть произведена в срок до 4 декабря 2019 года.

Посещение обучающих семинаров обязательно. Подробно с Положением о профсоюзной программе «Солидарность» можно ознакомиться здесь.

Напоминаем, что в отдел реализации санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа можно обратиться по электронной почте: marketing@pskov-kurort.ru; телефонам: (8112)72-45-69, 62-17-66 или по адресу: г. Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.