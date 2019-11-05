Общество

Организация, получившая контракт на ремонт Печорской районной больницы, внесена в «черный список»

Псковская организация «Вам-Строй» была внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФАС, данное решение законно, вывод псковских антимонопольщиков подтвердили на прошлой неделе в 14 Арбитражном Апелляционном Суде.

В 2018 году ООО «Вам-Строй» получило контракт стоимостью около 10 миллионов рублей на ремонт Печорской районной больницы. Вскоре после победы организация заявила о том, что часть работ выполнить невозможно, например, по огнезащитной обработке поверхностей, поскольку у общества нет лицензии, и поэтому необходимо либо убрать эти работы, либо контракт не будет подписан.

Заказчик отклонил данные претензии, поскольку в соответствии с Гражданским кодексом РФ на данный вид работ возможно привлечение субподрядчиков.

Общество отказалось от подписания контракта. Заказчик передал материалы торгов в УФАС для рассмотрения дела о включении в реестр недобросовестных поставщиков. Антимонопольщики включили компанию в РНП. Общество обжаловало решение УФАС по Псковской области, первая и вторая инстанция поддержали выводы Управления.

Как отмечает УФАС, безусловно, Общество при рассмотрении материалов в УФАСе сообщало о технических проблемах с подписанием контракта. Но комиссия управления, а позднее суды постановили, что сами по себе трудности технического характера в отсутствие доказательств невозможности их преодоления не подтверждают добросовестность общества. Ссылка на неисправность компьютерной техники противоречит данным Сбербанка АСТ о наличии фактов подтверждения работы в системе в дни подписания контракта. Потом представители компании забыли о том, что были на заседании в УФАС при рассмотрении и пришлось суду и представителям УФАС напоминать историю событий.

Таким образом, теперь уже почти полтора года ООО «Вам-Строй» и его учредители не имеют право принимать участие в торгах, на которых установлен запрет о наличии общества в «черном списке», а в случае если заявка все же будет подана от этих лиц, она должна быть отклонена.