Общество

В России могут ввести единые стандарты госуслуг

Государственные и муниципальные услуги во всех регионах России могут начать предоставлять по единым стандартам, причем в первую очередь это коснется градостроительства. Соответствующие законопроект, подготовленный правительством, депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании 7 ноября, сообщает «Парламентская газета».

Документ призван обеспечить однородную практику предоставления уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг, которые предусмотрены нормативными правовыми актами и исчерпывающими перечнями. Еще одна заявленная цель - сократить срок предоставления отдельных услуг в сфере строительства.

«Единые стандарты станут нормативными правовыми актами, обладающими приоритетом над административными регламентами, утверждаемыми на всех уровнях публичной власти, определяющими структуру, порядок, условия и результат предоставления конкретной государственной или муниципальной услуги, в том числе предусмотренной исчерпывающими перечнями», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предполагается, что с 1 января 2020 года срок выдачи разрешения на строительство сократят с семи до пяти рабочих дней, а срок выдачи градостроительного плана земельного участка - с 20 до 14 рабочих дней.