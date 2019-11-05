Общество

Счетная палата сообщила об ускоряющейся четвертый год подряд убыли населения

Естественная убыль населения в России ускоряется четвертый год подряд, пришла к выводу Счетная палата (СП), анализируя ход исполнения бюджета на 2019 год, сообщает «Интерфакс».

В аналитическом отчете по бюджету, опубликованном на сайте СП, отмечается, что данная ситуация является существенной угрозой для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения в РФ.

Естественная убыль населения в январе – августе 2019 года составила 219,2 тысяч человек и приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год (224,6 тыс. человек), что на 50,1 тыс. человек, или в 1,3 раза, больше соответствующего периода 2018 года. Естественный прирост населения был зафиксирован только в 17 субъектах РФ, тогда как в соответствующем периоде 2018 года – в 20 субъектах. Превышение числа умерших над числом родившихся в 32 российских регионах составило 1,5 – 2,1 раза.

Численность постоянного населения РФ по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек, отмечает СП. С начала текущего года этот параметр сократился на 52,5 тысячи человек. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%, констатируют в ведомстве.

В январе – августе 2019 года в России родилось 994,3 тысячи человек, что на 83,8 тысячи человек, или 7,8 %, меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Число умерших в январе – августе 2019 года составило 1 213,5 тыс. человек, уменьшившись по сравнению с аналогичным промежутком 2018 года на 33,7 тысячи человек, или на 2,7 %.

В октябре Росстат сообщал, что с января по август 2019 года население России сократилось на 52 500 человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов.