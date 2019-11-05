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Общество

10 ноября в Пскове отметят 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова

07.11.2019 11:14|ПсковКомментариев: 0

13 ноября в 15.00 Псковская областная универсальная научная библиотека при поддержке проектного офиса «Команда 2018» приглашает всех желающих в проектный офис на мероприятие «Мое оружие –щит, а не меч», приуроченное к 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В течение года на территории России и за ее пределами проходят праздничные мероприятия, призванные привлечь внимание к личности изобретателя и сохранить память о достижениях выдающегося конструктора. К празднованию уже присоединились регионы России, крупные российские компании, представители науки, культуры, спорта и бизнеса. Задача старшего поколения –помочь молодежи в осмыслении сущности отмечаемой даты в контексте исторических событий, а целью – осмысление школьниками масштаба личности и изобретения Калашникова, воспитание их на примере жизни и творчества конструктора, его гуманистических принципов и мировоззренческих ценностей.

Сегодня имя великого русского изобретателя известно по всему миру. Под его руководством разработаны и произведены десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия. Автомат Калашникова признан одним из самых значимых изобретений ХХ века, а на предприятии, названном в честь конструктора, собирают одни из лучших винтовок для биатлона.

В апреле 2014 года приказом министра обороны Российской Федерации учреждена медаль министерства обороны Российской Федерации «Михаил Калашников». Ей награждаются военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных Сил, работники ОПК и научно-исследовательских организаций за «отличия во внедрении инноваций при разработке, производстве и введении в эксплуатацию современных образцов вооружений и военной техники».

Автомат Калашникова занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое распространённое оружие в мире (по некоторым данным, в мире насчитывается около 100 млн автоматов). Различные модификации автомата Калашникова состоят на вооружении армий и спецподразделений 106 стран мира.

Больше узнать о герое помогут книги. В фонде Псковской областной универсальной научной библиотеки находятся мемуары Михаила Калашникова «Я с Вами шел одной дорогой». Автор повествует о том, как создавалось самое совершенное оружие XX века, кто еще принимал в этом участие. В книге использованы фотоматериалы из архива Михаила Калашникова, а также фотографии Ахата Хисамутдинова, Владимира Дёмина, Владимира Гончарова, Михаила Дегтярева. Своеобразной фото-летописью жизни изобретателя знаменитого автомата является альбом «Михаил Калашников, великий русский оружейник».

Мероприятие призвано способствовать:

  • возрождению патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,
  • углублению и расширению знаний об истории своей страны,
  • привлечению внимания населения к персоналиям, играющим ключевое значение в истории государства,
  • воспитание у молодежи чувства гордости за свою страну и людей, прославивших Отечество в разных областях науки, культуры и искусства..

Принять участие в мероприятии приглашаются ветеранские организации, военно-патриотические клубы и объединения, военно-историческое общество, всех, военнослужащих и офицеров запаса, всех, кто интересуется историей своей страны. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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