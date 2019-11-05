Общество

Псковичи могут подтвердить сельский стаж до конца года

С 1 января для сельских пенсионеров предусмотрена 25% надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии. Она составляет 1333 рублей 55 копеек. Для получения надбавки необходимо быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь стаж работы именно в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать на селе и не работать, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

Если пенсионер не зарегистрирован в сельской местности, но фактически там постоянно проживает, для получения надбавки ему необходимо подтвердить фактическое постоянное проживание в сельской местности, представив в МФЦ или ПФР личное заявление по месту фактического проживания на селе. Затем это заявление необходимо ежегодно обновлять.

При этом если пенсионер выбрал способ доставки пенсии почтой (не переводит пенсию на счет в банке), ежегодное подтверждение места фактического проживания на селе не требуется.

Законом был определен срок проведения беззаявительных перерасчетов - до 1 сентября 2019 года, с доплатой за период с 1 января, чтобы максимально учесть все нюансы и полностью реализовать права сельских тружеников.

Право на установление надбавки к фиксированной части страховой пенсии получили более 6 тысяч жителей Псковской области. Перерасчет пенсии с учетом сельского стажа был произведен им автоматически, без визита в территориальный орган ПФР, по документам, имеющимся в выплатных делах пенсионеров.

Обращаем особое внимание сельских тружеников: те граждане, в пенсионных делах которых отсутствуют данные о необходимом сельском стаже, могут лично представить в ПФР документы, подтверждающие его. И, если эти документы поступят до конца текущего года, им также будет установлено повышение пенсии с 1 января 2019 года.