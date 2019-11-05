Общество

В Великолукской епархии пройдут XXVIII Рождественские чтения

Великолукская епархия при поддержке администрации Псковской области совместно с администрацией города Великие Луки организует проведение епархиального этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники», сообщили Псковской Ленте Новостей в информационно-аналитическом отделе Великолукской епархии.

Работу пленарного заседания чтений возглавит епископ Великолукский и Невельский Сергий. В мероприятии примут участие представители Санкт-Петербургской и Псковской митрополий Русской Православной Церкви, Департамента образования города Москвы, общественные деятели, священники, руководители молодежной политики, руководители и преподаватели образовательных учреждений районов Псковской области, расположенных в границах Великолукской епархии, а также представители детско-юношеских военно-патриотических организаций Псковской области.

Основная задача конференции продемонстрировать её участникам максимальное разнообразие форм и методов работы по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и способствовать дальнейшему развитию совместной работы в этом направлении на межрайонном и межрегиональном уровне.

Церемония открытия пленарного заседания состоится 12 ноября в 10.00 по адресу: город Великие Луки, улица Дружбы, 33/20, актовый зал МБОУ СОШ № 13.