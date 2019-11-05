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Общество

Сити-менеджер: Порядка пяти управляющих компаний в Пскове находятся на грани банкротства

07.11.2019 11:17|ПсковКомментариев: 0

Порядка пяти управляющих компаний в Пскове находятся на грани банкротства. Об этом сообщил на брифинге 7 ноября глава администрации города Пскова Александр Братчиков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Одна из таких управляек - УО «Пароменское», которая, как сообщалось ранее, только водоканалу задолжала порядка 9 млн рублей. Ее счета заблокированы. «Ведем переговоры, чтобы управляющая компания получила рассрочку. Вопрос на контроле. В любом случае без управляющей компании жители микрорайона не останутся», - пояснил он, добавив, что в большей степени здесь рискуют ресурсоснабжающие организации Пскова, которые могут не получить денег.

«Таких УК по городу порядка пяти, которые имеют большую задолженность. Не хотелось бы, чтобы начался процесс банкротства», - отметил Братчиков.

Но сколько они будут банкротиться - не хотелось бы, чтобы этот процесс начался, если это произойдет, жители не останутся без УК. Нужно сделать оценку УК, чтобы это было общее мнение людей.

«Важно, чтобы эта сфера стала рыночной. Когда люди смогут сами выбирать УК, они будут предоставлять более качественные услуги», - убежден он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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