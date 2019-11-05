Общество

В отношении депутата Гдовского районного собрания Татьяны Чудаковой правоохранителями проведена проверка

В отношении депутата Гдовского районного собрания, главного инженера филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» Татьяны Чудаковой правоохранительными органами проведена проверка, ее результаты в настоящее время неизвестны. Об этом сообщает газета «Гдовская заря» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и саму Татьяну Чудакову. Отметим, что ранее в социальных сетях и телеграм-каналах была распространена информация о якобы имевшем место задержании депутата при получении взятки в рабочем кабинете. Данная информация не подтвердилась. Свою вину Чудакова отрицает, а происходящее объясняет спором хозяйствующих субъектов.

«Это уже не первая стычка с определенным человеком. Из-за того, чтобы не нарываться на неприятности, я вышла из состава районной комиссии по «Комфортной городской среде», второй раз встретились в суде, так как он настаивал, чтобы наше предприятие снесло деревянные гаражи, которые теперь оказались ему помехой для строительства, как он говорил, детской площадки... После недавно состоявшейся сессии он возмущенно спрашивал, почему я проголосовала против предоставления ему слова для выступления... Ну а теперь он пошел ва-банк. По его инициативе сотрудники правоохранительных органов провели проверку законности моей рабочей деятельности», - сообщила Татьяна Чудакова.