Общество

Александр Братчиков: Ливневая канализация - это боль Пскова

«Ливневая канализация - это боль Пскова», - заявил на брифинге 7 ноября глава администрации города Пскова Александр Братчиков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, нет ливневой канализации на участках улиц Металлистов, Льва Толстого, Советской, Гражданской, Некрасова, в микрорайоне Псковкирпич и на Завокзалье. Проблемные ливневки на улицах Юбилейная, Р. Люксембург, Конная, Пароменская, на Рижском проспекте. Есть территории города, где ливневая канализация проходит под жилыми домами.

«В 2019 году было проведено обследование существующей ливневки. В процессе долгого времени документация, которая существовала, была либо утеряна, либо потеряла актуальность», - пояснил сити-менеджер, добавив, что «такое обследование было нужно для того, чтобы что-то начать строить дальше».

До конца года, по его словам, будет выполнен ремонт ливневки на улице Молодежной, построена система водоотведения на Завокзалье в районе переулка Путейца и ул. Полевой, а также насосная станция в этом микрорайоне.

Также планируется разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию ливневки на улицах Алехина и Технической. Кроме того, ливневая канализация предусмотрена проектом по строительству продолжения улицы Кузбасской дивизии от Народной до Юбилейной, а также проектом реконструкции улицы Я. Фабрициуса.