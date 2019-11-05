Общество

Полицейские организовали для псковских студентов экскурсию в Пушкиногорском районе

В Пушкиногорском районе будущие специалисты института образования и социальных наук Псковского университета познакомились с деятельностью реабилитационного центра «Пошитни», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Старший консультант центра Михаил Мануйлов рассказал студентам об истории образования и деятельности учреждения, о программах реабилитации, а также физической и психологической зависимости, которая наступает при приеме психоактивных веществ.

Гостям представили для просмотра и обсуждения цикл социальных роликов, основанных на реальных судьбах людей. Они когда-то были связаны с незаконным оборотом наркотиков, а затем проходили реабилитацию в данном центре. Студентам удалось также пообщаться с реабилитантами, которые ответили на их вопросы.

Ребята с большой заинтересованностью отнеслись к обсуждаемой проблематике, активно участвовали в дискуссии и делились своими мнениями.

Отметим, что данное профилактическое мероприятие было организовано сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с работниками реабилитационного центра «Пошитни».