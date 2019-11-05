Общество

В Себежском районе директор ООО «Хуторок» привлечена к административной ответственности

Государственной инспекцией труда в Псковской области рассмотрено административное дело в отношении директора ООО «Хуторок», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуроре Себежского района.

Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства, директором ООО «Хуторок» размер оплаты труда работников установлен ниже прожиточного минимума. Дополнительные соглашения к трудовому договору не заключались. Кроме того, в трудовых договорах не определен режим рабочего времени и времени отдыха, а в приказе о приеме на работу не указаны обязательные условия трудового законодательства.

Постановлением Государственной инспекцией труда в Псковской области директор ООО «Хуторок» признана виновной в нарушении трудового законодательства и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.

Постановление вступило в законную силу.