Общество

Госдума приняла закон об ограничении доступа к архивной информации

В России будут ограничивать доступ к информации, содержащейся в архивных документах, если она составляет государственную тайну или представляет угрозу для безопасности. Соответствующий закон приняла Госдума, сообщает «Парламентская газета».

Документ устраняет правовую коллизию, выявленную в ходе правоприменения Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он устанавливает, что не может быть ограничен доступ к информации, содержащейся в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в информационных системах, созданных для обеспечения граждан. При этом понятия «открытые фонды» нет в законодательстве, что не позволяет однозначно установить перечень относящейся к ним информации.

Порядок хранения и использования сведений из архивных фондов устанавливается законодательством об архивном деле, который допускает ограничение доступа к сведениям, представляющим охраняемую законом тайну или создающим угрозу для безопасности граждан. Могут также ограничить доступ к документам, которые находятся в неудовлетворительном физическом состоянии.

В связи с этим закон, принятый Госдумой, исключает из закона об информации запрет на ограничение доступа к сведениям, хранящимся в открытых фондах архивов.