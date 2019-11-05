Общество

В Пскове пройдет конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля

14 ноября в 11:00 в ОСП «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» по адресу улица Набат, 5 пройдет конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля 2019 года «Брайлисты, вперед!», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Организаторами конкурса стали ОСП «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» при поддержке комитета по культуре Псковской области.

Конкурс проводится более 15 лет с целью сохранения и умножения традиций брайлевского чтения как основы грамотности, интеллектуального развития среди незрячих людей Псковской области и самым важным средством их реабилитации.

Конкурс является ежегодным, его участники – инвалиды по зрению Псковской области - соревнуются в двух возрастных категориях:

«Дети» (с 7 лет);

«Взрослые» (с 18 лет).

При чтении текста будет учитываться скорость, правильность и выразительность чтения, критериями оценки чтения рельефно-графических иллюстраций станут правильность и скорость определения иллюстрации.

Победители будут награждены дипломами и поощрительными призами.