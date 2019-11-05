Общество

Лучшие учащиеся образовательных учреждений Псковского района получили дипломы лауреатов специальной премии главы муниципалитета

Двенадцати лучшим учащимся общеобразовательных учреждений Псковского района с 1 сентября и до конца 2019-2020 учебного года назначены стипендии главы Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, торжественная церемония вручения дипломов лауреатов состоялась 6 ноября на расширенном совещании администрации Псковского района в присутствии приглашенных руководителей предприятий, органов, учреждений, образовательных организаций и глав сельских поселений муниципального образования.

Наград в номинациях «За особые успехи в художественно-эстетическом творчестве», «За особые успехи в спортивной и туристско-краеведческой деятельности» и «За особые успехи в учебной, исследовательской и интеллектуальной деятельности» удостоены учащиеся 9-11 классов образовательных учреждений Псковского района:

Полина Иванова, Лейла Касумова и Анастасия Смирнова из Тямшанской гимназии;

Софья Демидова и Георгий Романюк из Середкинской средней общеобразовательной школы;

Дарья Никитина и Эдик Худинян из Москвинской средней общеобразовательной школы;

Никита Василюк и Илья Федоров из Писковской средней общеобразовательной школы;

Софья Кисенкова из Родинской средней общеобразовательной школы;

Алина Романова из Моглинской средней общеобразовательной школы;

Арина Васильева из Стремуткинской средней общеобразовательной школы.

Все стипендиаты показывают отличные и хорошие знания по всем предметам школьной программы, активно участвуют в общественной и спортивной жизни района и области, участвуют в олимпиадах и конкурсах, имеют большое количество званий и наград за свои достижения.

Вручая награды, глава Псковского района Наталья Федорова пообщалась с каждым из награжденных и, поздравляя их с достигнутыми успехами, обращаясь к собравшимся в зале отметила: «Эти дети - это наш «золотой фонд», наша гордость. Среди них есть будущие педагоги и защитники Отечества, спортсмены, медики и люди творческих профессий. Мы желаем им всем больших успехов в дальнейшей учебе и общественной деятельности, а после окончания профессиональных образовательных учреждений возвращения в родной Псковский район».