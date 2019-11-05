Общество

В Пскове состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел

Сегодня, 7 ноября, в УМВД состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел. В Пскове в канун профессионального праздника возле здания УМВД у памятного знака сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга в годы войны и в мирное время, состоялся торжественный митинг. В нем приняли участие начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов, руководители подразделений и служб УМВД, ветераны.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, перед собравшимися выступили начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и ветеран органов внутренних дел Анатолий Марковский. Участники митинга возложили цветы к памятному знаку.

Затем прошел «круглый стол» руководства УМВД с членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Такие встречи стали уже доброй традицией. Алексей Викторович тепло поздравил присутствующих с наступающим праздником, пожелал здоровья, доброго настроения и семейного благополучия. Гостям вручили цветы и памятные подарки.

Перед участниками мероприятия выступили члены творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области.