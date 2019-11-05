Общество

Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Государственная корпорация Росатом приступила к разработкам отечественного квантового компьютера. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на директора по цифровизации Росатома Екатерину Солнцеву.

Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей. Из них 13,3 млрд — бюджетные средства и 10,4 млрд рублей — внебюджетные, часть из которых принадлежат самому Росатому.

По словам главы проектного офиса квантового компьютера Руслана Юнусова, восполнить потраченные на разработку компьютера средства будет возможно не ранее чем через пять лет.

Он добавил, что к 2024 году планируется создать четыре типа квантовых компьютеров.

Известно, что Правительство России и Росатом имеют соглашение о развитии в стране квантовых вычислений.

Квантовые компьютеры — новый класс вычислительных устройств, которые способны решать задачи, недоступные даже самым мощным классическим «суперкомпьютерам». Например, при их помощи можно разрабатывать новые лекарства и материалы.