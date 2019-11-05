Общество

Диетологи рассказали о пользе и вреде хурмы

Диетологи рассказали о свойствах хурмы, а также о том, кому можно и нельзя употреблять фрукт. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Вечернюю Москву».

По словам диетолога, фитотерапевта, нутрициолога Анжелики Дюваль, в хурме содержится много полезных микроэлементов и витаминов, в том числе А, С и В, которые особенно необходимы человеку осенью для защиты иммунитета.

Специалист посоветовала употреблять хурму два-три раза в неделю. Лучше выбирать свежий плод, не подвергавшийся термической обработке и многочисленной заморозке.

В фрукте также содержатся йод и железо. Особенно продукт полезен для людей, страдающих анемией, язвенной болезнью, заболеваниями и расстройствами желудочно-кишечного тракта, проблемами сердечно-сосудистой системы.

Однако эксперт предостерегла от употребления хурмы людей с проблемами поджелудочной железы, а также с камнеобразованием в почках, так как фрукт обладает мочегонным эффектом.

Нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова пояснила, что в хурме содержится клетчатка, за счет этого она достаточно калорийная. Болеющим сахарным диабетом позволяется ее употреблять не больше одной штуки в день. Здоровым людям — в день две-три штуки.