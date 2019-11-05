Общество

Погибнет без помощи - псковичи волнуются за состояние совы, «заблудившейся» на Запсковье

Жители Пскова переживают за состояние «заблудившейся» совы, которая приземлилась на одном из балконов дома №56 на улице Труда. Соответствующий пост о птице появился в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте».

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

«Дорогие жители Запсковья, никто не потерял сову? Сегодня в 12.00 на соседнем балконе, на Труда, 56, обнаружил сову. На нее нападали все галки района!» - говорится в сообщении.

Пост нашел следующие отклики среди подписчиков группы: «Какие злые галки на Запсковье!»; «Она погибнет без помощи!»; «Спасите бедную сову!»; «Вызовите МЧС, ее заберут!».

Некоторые пользователи Сети предположили, что сова прилетела на Запсковье, поскольку: «После дождей и луж - везде много мышей!». Другие отметили, что наверняка непогода сломала дерево, в котором раньше жила птица. Однако были и шуточные высказывания по этому поводу: «Письмо из Хогвартса принесла».

Кто-то подметил, что за последнее время случай, когда сова «заблудилась» в Пскове, - не один, и тоже поделился фото.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»